Бывший завод IKEA в Тихвине возобновит работу летом

Бывший лесопильный завод IKEA в городе Тихвин заработает в июне 2023 года. Об этом сообщил новый владелец предприятий, гендиректор компании «Лузалес» Руслан Семенюк.

На бывшем заводе IKEA будут производить экологически чистую мебель из массива сосны – кухни, спальные, прихожие и детские. Также было представлено производство березового шпона.

Сроки начала массового производства мебели на бывших заводах IKEA в Тихвине и городе Вятские Поляны Кировской области зависят от количества заказов, которые еще обрабатываются.

Завод пробыл в простое около года. За это время количество его сотрудников сократилось вдвое, примерно с 1 тыс. до 500 человек. Выручка предприятия сократилась на 78 %, до 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 325,2 миллиона.