Завод IKEA в Ленобласти переименовали в «Лузалес–Тихвин»

Новый собственник завода IKEA в Тихвинском районе Ленобласти официально переименовал его в «Лузалес–Тихвин».

Прежним названием предприятия было «ИКЕА Индастри Тихвин».

Новый собственник планирует возобновить производство в полном объеме к лету.

Завод пробыл в простое около года. За это время количество его сотрудников сократилось вдвое — примерно с 1 тыс. до 500 человек. Помимо этого, выручка предприятия сократилась на 78% до 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила всего 325,2 миллиона.

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Напомним, два завода IKEA в Ленинградской и Кировской областях купил изготовитель пиломатериалов «Лузалес» из Республики Коми, а третий – в Новгородской области – выкупила компания «Слотекс», специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах из Петербурга.