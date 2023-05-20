Пригожин: Бахмут полностью взят – видео

Евгений Пригожин заявил 20 мая о взятии населенного пункта Бахмут (Артемовск). Видео опубликовано в telegram-канале его пресс-службы.

По словам Евгения Пригожина, операция продолжалась 224 дня. С 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку.