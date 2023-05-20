Пригожин: Бахмут полностью взят – видео

Автор: Сергей Агутин
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Евгений Пригожин заявил 20 мая о взятии населенного пункта Бахмут (Артемовск). Видео опубликовано в telegram-канале его пресс-службы.

По словам Евгения Пригожина, операция продолжалась 224 дня. С 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку.

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21.03.2023 1399

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