Пара похитила полугодовалого ребенка в Ленобласти

В полицию Лужского района обратилась 37-летняя жительница поселка Оредеж. Она заявила, что из ее квартиры знакомые похитили полугодовалого ребенка, который находился под присмотром бабушки.
Полицейские ночью на въезде в деревню Заклинье остановили автомобиль такси, в котором находились 43-летний мужчина и 34-летняя женщина вместе с девочкой.
Ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Пару поместили в изолятор. Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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24.06.2022 2779