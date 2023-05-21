Пара похитила полугодовалого ребенка в Ленобласти

В полицию Лужского района обратилась 37-летняя жительница поселка Оредеж. Она заявила, что из ее квартиры знакомые похитили полугодовалого ребенка, который находился под присмотром бабушки.

Полицейские ночью на въезде в деревню Заклинье остановили автомобиль такси, в котором находились 43-летний мужчина и 34-летняя женщина вместе с девочкой.

Ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Пару поместили в изолятор. Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.