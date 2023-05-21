За стрельбу по лодке с женщиной на озере Кингисеппского района задержан пенсионер

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Кингисеппского района 19 мая около 19:00 обратилась 50-летняя сотрудница прачечной. По предварительным данным, женщина на лодке задела рыболовную сеть и после этого услышала два выстрела.

Подозреваемого в стрельбе задержали 20 мая в деревне Бабино. Им оказался 65-летний пенсионер из Горелово. Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

До судебного заседания об избрании меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе.