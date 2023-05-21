Спортсменки из Ленобласти стали вторыми на первенстве России по водному поло

В Златоусте Челябинской области завершилось первенство России по водному поло среди девушек до 16 лет. Серебро завоевали представительницы Ленинградской области.

В борьбе за золото ватерполистки «КИНЕФ» уступили хозяйкам турнира, команде «Динамо-Уралочка». Встреча завершилась со счётом 9:12. Тройку лучших замкнули спортсменки из Нижегородской области.

Всего турнир собрал восемь команд из разных регионов России.