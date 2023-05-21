Спортсменки из Ленобласти стали вторыми на первенстве России по водному поло

В Златоусте Челябинской области завершилось первенство России по водному поло среди девушек до 16 лет. Серебро завоевали представительницы Ленинградской области.
В борьбе за золото ватерполистки «КИНЕФ» уступили хозяйкам турнира, команде «Динамо-Уралочка». Встреча завершилась со счётом 9:12. Тройку лучших замкнули спортсменки из Нижегородской области.
Всего турнир собрал восемь команд из разных регионов России.
Вам будет интересно
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 575