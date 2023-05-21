Жителей Ленобласти приглашают работать в Енакиево

В городе Енакиево в ДНР производится капитальный ремонт депо Трамвайно-троллейбусного управления, а также строительство вспомогательного здания. Работу ведет Ленинградская область.

Компания-застройщик зарегистрировала в Енакиево обособленное подразделение и начала набирать штат. Необходимы комплексная бригада на монолитные работы, каменщики, умеющие работать с газобетоном, строители для кровельных работ.

Также требуются специалисты по внутренним и наружным электрическим и слаботочным сетям, водопроводу, канализации, отоплению, отделке помещений, вентиляции и системе кондиционирования.

Сотрудникам предлагают официальное трудоустройство и помощь с проживанием. График работы – 6/1. Всех, кто заинтересовался вакансиями, просят позвонить по телефону: +7 949 632-41-35 или +7 949 342-71-70.