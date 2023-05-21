Чтобы чай приносил пользу, в день надо пить четыре чашки. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Чай содержит кофеин. Это вещество в избыточном количестве приводит к нарушению сна и повышенной возбудимости. Людям с хроническими заболеваниями следует учитывать, что чай имеет мочегонный эффект, сообщает РИА «Новости».
Также напиток содержит микроэлементы, необходимые человеческому организму. Среди них есть и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Например, полифенолы способствуют профилактике атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни.
Андрей Тяжельников отметил, что важное значение имеет технология заваривания чая. Для черного чая воду необходимо довести до температуры в 100 градусов, а для зеленого – до 60-80 градусов. Повторное заваривание для черного чая допускается один раз, а для зеленого – до трех раз. Пакетированные чаи можно заваривать единожды.