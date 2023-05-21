Чтобы чай приносил пользу, в день надо пить четыре чашки. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«В умеренных дозах чай очень полезен, потому что содержит танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу. Чтобы чай приносил организму только пользу, оптимально употреблять 3-4 чашки в день и не заменять им воду», – рассказал Андрей Тяжельников

Чай содержит кофеин. Это вещество в избыточном количестве приводит к нарушению сна и повышенной возбудимости. Людям с хроническими заболеваниями следует учитывать, что чай имеет мочегонный эффект, сообщает РИА «Новости».

Также напиток содержит микроэлементы, необходимые человеческому организму. Среди них есть и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Например, полифенолы способствуют профилактике атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни.

Андрей Тяжельников отметил, что важное значение имеет технология заваривания чая. Для черного чая воду необходимо довести до температуры в 100 градусов, а для зеленого – до 60-80 градусов. Повторное заваривание для черного чая допускается один раз, а для зеленого – до трех раз. Пакетированные чаи можно заваривать единожды.