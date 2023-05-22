Тело недоношенного ребенка достали из канализации в Сертолово

Страшную находку сделали у дома по улице Любимая в Сертолово Всеволожского района Ленобласти, где сейчас идет стройка.
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По предварительной информации, обнаружен недоношенный ребенок весом меньше одного килограмма. Каким образом ребенок оказался в канализации и другие подробности произошедшего инцидента, в настоящее время выясняют полицейские и сотрудники СК Ленобласти.
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03.05.2023 460