Финская компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа

Финская государственная компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного природного газа.

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» предъявил Gasum требование, согласно которому платежи, оговоренные в договоре о закупках, должны производиться в рублях, а не в евро. Gasum не принял это требование. Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвигаемым на основании соглашения, говорится в заявлении.

Как отмечают в компании, стороны не смогли урегулировать ситуацию в сроки, установленные арбитражным судом, поэтому Gasum расторгла долгосрочный договор закупки газа.