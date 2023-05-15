Финляндия показала, какой забор строит на границе с Россией у Светогорска – фото

Автор: Гузель Галимова
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Пограничная служба Финляндии опубликовала кадры результатов возведения забора на границе с Россией.

Стену начали возводить в Пелколе в Иматре на востоке страны. На российской стороне здесь расположен КПП «Светогорск», что в 50 км от Выборга Ленобласти. На заборе также появится колючая проволока. Работы планируется завершить летом этого года.

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Фото: соцсети финской пограничной службы

Напомним, строительство забора началось в феврале этого года. Длина ограждения составит около трех километров, после чего будут построены барьерные ограждения на погранпереходах и прилегающих территориях примерно на 70 километрах.

Всего вдоль 1300-километровой восточной границы Финляндии планируют возвести ограждение на протяжении около 200 километров.

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09.05.2023 459
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