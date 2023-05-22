Правительство Ленобласти выделило 1,2 миллиарда рублей на приобретение жилья сиротам

На эти деньги в запланировано приобрести жилье 419 сиротам, достигшим совершеннолетия.

«Наш регион всегда был среди лидеров в России по темпам приобретения жилья детям-сиротам. Сегодня к переезду в новые квартиры готовятся почти 200 ребят. Областное финансирование у программы крепкое, но, конечно, при возможности его нужно расширять», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как отметил председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Лазуткин, исполнение федеральной части программы уже перевыполнено в два раза. Также органы местного самоуправления наделены полномочиями предоставлять очередникам арендное жилье по льготным ценам.

Напомним, что в России разрабатывают единую систему учета жилья для детей-сирот. Пилотной проект уже запустили в Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях и Красноярском крае. Суммарно в реестр внесли порядка 15,3 тысячи квартир, доступных для выдачи сиротам. В остальных субъектах приступить к реализации проекта планируется в 2024 году.