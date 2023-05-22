Под Тихвином спасли лосенка — фото

На прошлой неделе житель Ленобласти заметил у дороги в районе деревни Куневичи Тосненского района маленького лосенка.

Сотрудники комитета по животному миру выехали на место, провели наблюдение, попытались найти следы матери, но безрезультатно. Было принято решение, что лосенка нужно изымать из естественной среды.

Малыша передали на реабилитацию в центр ООО «Мандроги». Спасенному лосенку дали имя Ясень, сйчас он находится под пристальным наблюдением нового «родителя» — Ольги Шершневой.

На лечении он подружился с еще одной подопечной – Калиной.

Фото: vk.com/ohotnadzor47