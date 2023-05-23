Приозерский район примет первый чемпионат по воздухоплавательному спорту в Ленобласти

Соревнования пройдут с 24 по 29 мая на двух площадках ― состязания аэростатов примет база отдыха «Шишки на Лампушке», а торжественное закрытие чемпионата состоится в Выборге

«Для Ленинградской области это первый опыт проведения соревнований по воздухоплаванию в статусе чемпионата и кубка губернатора региона. Раньше у нас были только коммерческие полеты, а теперь мы проводим у себя первые спортивные состязания», — сказал заместитель председателя Правительства Владимир Цой.

Отметим, что полеты на воздушном шаре вошли в официальный календарь спортивных мероприятий Ленобласти. В первом региональном чемпионате примут участие 11 пилотов из разных регионов России, поскольку предстоящие соревнования ― открытые, побороться за звание чемпионов могут все желающие.

Закрытие чемпионата состоится на территории Анненских укреплений в Выборге, где для зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов. По итогам будет сформирована сборная Ленинградской области, которая представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту в 2024 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, прославленный российский путешественник Фёдор Конюхов в паре с Президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло на специально созданном при участии компании «ФосАгро» тепловом воздушном шаре успешно приземлились в селе Хатанга в восточной части полуострова Таймыр, установив мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета.