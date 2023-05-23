Лето для школьников в Ленобласти пройдет под знаком «Движения первых»

Школьников Ленобласти летом объединит по всем направлениям региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

«Мы много говорим, что нужна индивидуальная работа с детьми, но нередко упускаем время и они оказываются под негативным влиянием. Одним из эффективных способов препятствовать этому — занять ребенка, особенно в летний период», — рассказал Александр Дрозденко.

Прежде всего, речь о привлечении детей к работе в губернаторских молодежных трудовых отрядах, на что из бюджета Ленобласти уже выделено 15 млн рублей.

Центром детского отдыха для участников движения в регионе станет ДООЦ «Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина». Тематические дни «День первых» пройдут во всех остальных лагерях — в них примут участие более 107 тысяч детей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, служба занятости Ленобласти трудоустроила 7165 подростков за 2022 год. Ребята занимались благоустройством территорий и участвовали в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.