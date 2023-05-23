Трое погибли из-за ЧП во время сварочных работ во Всеволожском районе. Видео с места

Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при выполнении сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» во Всеволожском районе произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона.

Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, все пострадавшие и погибшие – мужчины.