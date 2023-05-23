Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 23 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения.

После интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области 22 мая украинское подразделение вторглось на территорию Российской Федерации.

В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа украинские формирования были заблокированы и разгромлены, остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.

Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

Уничтожено более 65-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 375-ти украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ступочки Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой народной республики Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

В районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на данных направлениях уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.

В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское Донецкой народной республики, а также Токаревка Харьковской области.