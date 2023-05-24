В России предложили штрафовать за нарушение тишины и покоя в дневное время

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что особенную важность вопрос приобрел в период распространения COVID-19, когда значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно.

Сейчас в российском законодательстве нет нормы, регулирующей соблюдение гражданами норм тишины.

Напомним, в Ленобласти нельзя шуметь с 21:00 до 8:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные. Ремонт нельзя делать с 13:00 до 15:00.