В Ленобласти за пару недель задержали более 300 нарушителей пограничного режима

Более 300 нарушителей соблюдения пограничного режима и государственной границы обнаружили в Ленобласти.

В период с 6 по 22 мая более 250 человек нарушили пограничный режим в пограничной зоне, более 50 — режим государственной границы РФ, еще семь — режим в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Большую часть нарушителей привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на общую сумму более 350 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Среди задержанных также были люди, нарушающие миграционное законодательство РФ. Их доставили в полицию, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.