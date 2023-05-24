Миф о выгодном времени покупки авиабилетов подтвержден

Эксперты подтвердили расхожее утверждение, что покупка билетов на самолет ночью обходится дешевле, чем днем.
Специалисты оценили популярные сервисы по бронированию и пришли к такому выводу, заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, специалисты также оценивали, какие скидки предоставляются при приобретении билетов ночью и днем.
«Этот «миф» был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днем»», — цитирует ТАСС ее слова.
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