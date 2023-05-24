По Ленобласти начал курсировать агитационный автомобиль для привлечения к службе по контракту

Автор: Гузель Галимова
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Власти Ленинградской области объявили о запуске агитационного автомобиля для привлечения к службе по контракту.

24 мая он объедет Кировский и Волховский районы, 25 мая – Бокситогорский и Тихвинский.

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Фото: правительство Ленобласти

На автомобиле будет перемещаться агитбригада из сотрудников военкоматов и чиновников из областного комитета по социальной защите. По словам вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, с помощью агитмашины информация о региональных и федеральных преимуществах службы по контракту дойдет до всех желающих.

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