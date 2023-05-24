Капитальный ремонт основных сетей Приозерска повысил качество работы системы водоотведения

ГУП «Леноблводоканал» завершен капремонт канализационных сетей по улицам Калинина, Красноармейская и Ленина в Приозерске

«Сейчас завершены работы по ключевым канализационным сетям в Приозерске. Обновленная сеть — основная магистраль города для сбора стоков с последующей перекачкой и очисткой на канализационных очистных сооружениях. Десятки домов и социальных объектов — значительная часть города, более 7 тысяч человек — использует данную сеть», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Работы в Приозерске выполнялись методом санации трубопровода многослойным полимерным чулком.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 35 станций для очистки питьевой воды и 3 — для очистки стоков, построено больше 30 тысяч метров новых сетей водоснабжения, отремонтировано больше 50 тысяч метров существующих сетей.