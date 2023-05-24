Два лося устроили забег по Лесколово — видео

Автор: Гузель Галимова
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В среду, 24 мая, два лося устроили переполох в Лесколово Всеволожского района Ленинградской области.

Лоси бегают по деревне, пугая людей. Да и сами они изрядно напуганы.

Видео: Администрация Лесколовского сельского поселения

Администрация Лесколовского сельского поселения уже вызвала специалистов охотхозяйства. Местных жителей просят не пытаться остановить диких животных и не подходить к ним.

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