Два лося устроили забег по Лесколово — видео

В среду, 24 мая, два лося устроили переполох в Лесколово Всеволожского района Ленинградской области.

Лоси бегают по деревне, пугая людей. Да и сами они изрядно напуганы.

Видео: Администрация Лесколовского сельского поселения

Администрация Лесколовского сельского поселения уже вызвала специалистов охотхозяйства. Местных жителей просят не пытаться остановить диких животных и не подходить к ним.