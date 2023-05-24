На финишную прямую вышли две главные мостовые стройки в Киришах и Подпорожье

На мосту через Волхов дорожники бетонируют плиту, а на мосту через Свирь — красят пролеты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На мостовом переходе через Свирь сейчас покрашены 30-ти метровые опоры, а бетонная плита одевается в гидроизоляцию. Летом на нее будет уложен специальный литой асфальт, защищающий от износа бетон и металл. До этого зимой здесь было смонтировано искусственное освещение.

Рабочее движение по мосту планируется открыть в 2023 году со значительным опережением графика (контрактный срок окончания работ — 2026 год). Летом 2022 года здесь сомкнулись два пролета. Напомним, что заказчиком строительства моста выступает ГКУ «Ленавтодор». Протяженность двухполосного моста 727 метров, подъездных путей – почти 2 километра.

Более чем наполовину готова плита нового моста через Волхов в Киришах. Полностью закончить этот этап работ и приступить к укладке асфальта намечено на середину лета. Новый мост через Волхов в Киришах потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта, ведь старый мост был возведен еще в 1966 году. Заказчиком стройки выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.