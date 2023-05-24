Первый чемпионат по воздухоплавательному спорту стартовал в Приозерском районе

Участниками первого чемпионата стали пилоты не только из Ленинградской, но также из Московской, Псковской областей и Петербурга.

Спортивные состязания аэростатов пройдут без зрителей. Аэростаты с пилотами в небо над 47 регионом будут взлетать в течение всей недели с 24 по 29 мая. Судейскую коллегию возглавил президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло.

Отметим, что полеты на воздушном шаре вошли в официальный календарь спортивных мероприятий Ленобласти. В первом региональном чемпионате примут участие 11 пилотов из разных регионов России, поскольку предстоящие соревнования ― открытые, побороться за звание чемпионов могут все желающие.

Закрытие чемпионата состоится на территории Анненских укреплений в Выборге, где для зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов. По итогам будет сформирована сборная Ленинградской области, которая представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту в 2024 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, прославленный российский путешественник Фёдор Конюхов в паре с Президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло на специально созданном при участии компании «ФосАгро» тепловом воздушном шаре успешно приземлились в селе Хатанга в восточной части полуострова Таймыр, установив мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета.