Польша лишена чемпионата Европы по фехтованию за недопуск России

Автор: Сергей Агутин
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Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) лишил индивидуальные соревнования на Европейских играх в Кракове статуса чемпионата Европы из-за отсутствия возможности участия в них российских и белорусских спортсменов.  

Ранее власти Польши отказались пускать россиян и белорусов на территорию страны, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решения отдельных международных федераций о допуске спортсменов из этих стран.

Таким образом, индивидуальный турнир в Кракове, который пройдет с 21 июня по 2 июля, не будет приносить очки в гонке за путевки на Олимпийские Игры-2024. В FIE отметили, что индивидуальный чемпионат Европы пройдет в октябре.

Россия является лидером по числу медалей в истории чемпионатов Европы по фехтованию. На счету россиян 76 золотых, 67 серебряных и 67 бронзовых наград.

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