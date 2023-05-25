За убийство отца и деда задержан житель Гатчинского района. Мотивом были деньги

Возле дома на улице Центральной в селе Орлино Гатчинского района 24 мая задержан 35-летний местный житель. Мужчину подозревают в убийстве родственников.
По предварительным данным, пятью днями ранее он же рассказал полиции об исчезновении 59-летнего отца и 87-летнего деда. По его словам, они ушли из дома и не вернулись.
Установлено, что в тот же день мужчина снял с карты пенсионера 1,2 млн рублей. Чтобы скрыть пропажу денег, решился на убийство. Отца с дедом он несколько раз ударил по голове. Тела отвез на границу Ленинградской и Псковской областей. Убитых ищут.
Известно, что более 10 лет назад подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.
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14.01.2023 5106