За убийство отца и деда задержан житель Гатчинского района. Мотивом были деньги

Возле дома на улице Центральной в селе Орлино Гатчинского района 24 мая задержан 35-летний местный житель. Мужчину подозревают в убийстве родственников.

По предварительным данным, пятью днями ранее он же рассказал полиции об исчезновении 59-летнего отца и 87-летнего деда. По его словам, они ушли из дома и не вернулись.

Установлено, что в тот же день мужчина снял с карты пенсионера 1,2 млн рублей. Чтобы скрыть пропажу денег, решился на убийство. Отца с дедом он несколько раз ударил по голове. Тела отвез на границу Ленинградской и Псковской областей. Убитых ищут.

Известно, что более 10 лет назад подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.