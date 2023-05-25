День города в Петербурге 2023: дорожные ограничения и работа общественного транспорта

День города в Санкт-Петербурге, отмечаемый в 2023 году 27 мая, повлияет на движение транспорта. Как сообщают «Невские Новости», будет прекращено или запрещено движение на некоторых площадях и улицах города. Также изменят или ограничат движение по нескольким автобусным и троллейбусным маршрутам.

С 09:00 до 11:00 27 мая прекратится движение транспорта по Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной, а также Сенатской площади.

С 09:00 до 14:00 27 мая запретят движение по Левашовскому шоссе от 2 км (въезд к садоводству «Ветеран») до 8 км (подъезд к д. 20, к. 2 по Левашовскому шоссе).

С 22:00 27 мая до 03:00 часов 28 мая будет временно прекращено движение на Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной, Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста, Биржевой площади, Невском проспекте от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, по Дворцовый проезду и перекрестку Университетской набережной

Также на съездах с Дворцового моста, перекрестке Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных, Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта до Гороховой улицы, Адмиралтейском проспекте в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы, Университетской набережной от Дворцового моста до Менделеевской линии, Биржевом и Адмиралтейском проездах. проездах.

Кроме этого, всю ночь с 27 на 28 мая будет работать метрополитен и 11 маршрутов наземного транспорта. Ночные поезда пустят с десятиминутным интервалом, они будут обслуживать жителей во время проведения «Петровского фестиваля огня». С 00:00 до 06:00 28 мая с получасовым интервалом продолжится движение по автобусным маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и по троллейбусным маршрутам № 23 и 46.

Также с 16:30 26 мая до 16:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 03:00 28 мая изменятся маршруты автобусов № 7, 10, 24, 136, 169А, 191 и троллейбусов № 1, 7, 10, 11, 17.

С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая из-за закрытия движения по площади Растрелли автобусы № 136 и 169А проследуют по своим маршрутам, минуя остановку «Смольный собор».

С 22:00 27 мая до 03:00 28 мая автобусы № 7, 10, 24 и 191 поедут в объезд через Благовещенский и Тучков мосты, троллейбусы № 1, 7 и 10 направлены по Малой Морской улице и Конногвардейскому бульвару до площади Труда, троллейбус № 11 будет двигаться от улицы Кораблестроителей до Съезжинской, а троллейбус № 17 направлен через Малую Морскую улицу. Изменения произойдут в связи с закрытием движения по Биржевой площади и Дворецкому и Биржевому мостам.