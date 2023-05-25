Браконьера с полной лодкой корюшки поймали на реке Сясь – фото

Автор: Сергей Агутин
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За незаконную добычу рыбы задержан 35-летний житель Волховского района. Мужчина на моторной лодке при помощи запрещенного орудия ловил корюшку в акватории реки Сясь.

Нарушителю за один раз удалось добыть 444 экземпляра рыбы. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей. В качестве орудия ленинградец использовал волокуши.

В отношении задержанного завели уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Фото: управление на транспорте по СЗФО

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01.05.2023 859
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