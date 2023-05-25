Лучший ветеринар в СЗФО живет и работает в Тосненском районе

Врач племенного хозяйства имени Тельмана Алексей Сальников стал лучшим ветеринарным ортопедом СЗФО

Конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа» прошел сегодня 25 мая, впервые в Ленобласти. За звание лучшего боролись 29 претендентов со всего СЗФО. Теперь его победитель — Алексей Сальников, представит регион на финальном этапе в Москве.

«В нашем деле ― мелочей нет. От состояния опорно-двигательной системы зависит самочувствие животных и, как следствие, объемы производства молока. Наши коровы дают в среднем по 9 532 кг молока в год, а рекордистки – от 14 тысяч и выше», ― подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

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Напомним, что по итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.