Лучший ветеринар в СЗФО живет и работает в Тосненском районе

Врач племенного хозяйства имени Тельмана Алексей Сальников стал лучшим ветеринарным ортопедом СЗФО
Конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа» прошел сегодня 25 мая, впервые в Ленобласти. За звание лучшего боролись 29 претендентов со всего СЗФО. Теперь его победитель — Алексей Сальников, представит регион на финальном этапе в Москве.
Напомним, что по итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.