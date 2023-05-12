Господдержка АПК в Ленобласти на 2023 год составит 5,7 млрд рублей

Всего же в 2023 году на 5% увеличено финансирование отрасли растениеводства. Посадки овощей уже стартовали в хозяйствах Ленобласти.

«Мы заинтересованы в росте обеспеченности населения картофелем и овощами. Для стимулирования производителей мы ввели областную субсидию в 30 тысяч рублей на гектар посаженного картофеля и 35 тысяч рублей на гектар овощей. В бюджете на картофель и овощи выделено 170 млн рублей», ― рассказал председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

За первые майские дни в Ленобласти посажено 94 га картофеля, 3 % к плану и посеяно 392 га овощей ― моркови и свеклы. Всего в посевную кампанию 2023 года в хозяйствах области запланировано посадить 10 тыс. тонн картофеля на площади 3 тыс. га.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. Сначала реализации программы выдано 52 участка земли общей площадью порядка 288 га. По итогам 2022 года общий рост производства продукции фермеров составил 9,8%.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.