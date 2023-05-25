Ремонт на участке дороги Ушково — Гравийное от федеральной трассы «Скандинавия» через Первомайское и Ольшанники пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт дороги начнется в июне. Здесь будет уложено два слоя нового покрытия, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины и поставлены знаки. Также по просьбам жителей, в этом году в Первомайском начнется проектирование светофора на перекрестке со Старовыборгским шоссе.

В Выборгском районе в этом году по наципроекту также обновляется Молодежное шоссе, где на первом объекте уже практически завершена укладка нового покрытия, на втором продолжается замена водопропускных труб, проходящих под трассой.

Напомним, что в рамках нацпроекта в 2022 году в Выборгском районе области, помимо участка Приморского шоссе, были отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии» и участок магистрали Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян. Также на сегодняшний день шестиполосным стал весь участок «Скандинавии» от Петербурга до Кирилловского, отрезок от Цвелодубово до Кирилловского был запущен прошлой осенью.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.