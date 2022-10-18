«Молодежное шоссе» в Выборге отремонтируют летом 2023 года

Госконтракт на ремонт дороги «Молодежное — Верхне-Черкасово» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже заключен

Лето 2023 года на ремонт отправятся почти шесть километров этой трассы – от границы с Санкт-Петербургом до поселка Сопки. Здесь будет уложено два слоя нового асфальта, укреплены обочины, поставлены новые знаки и нанесена разметка.

«Область продолжает делать себе задел для следующего дорожного сезона. Сейчас осенью здесь будет выполнена расчистка полосы отвода, а масштабные работы развернутся в мае-июне», — рассказал глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Дорога Молодежное — Верхне-Черкасово является альтернативным путем на Выборг и частично дублирует федеральную трассу А-181 «Скандинавия» и Приморское шоссе. Народное название трассы — «Молодежное шоссе».

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Отметим, что в рамках нацпроекта в этом году в Выборгском районе области, помимо участка Приморского шоссе, были отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии» и участок магистрали Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.