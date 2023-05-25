Ленобласть принимает Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека

В совете участвуют омбудсмены из 87 регионов России. Главными темами стали защита и соблюдение прав людей в сфере соцобслуживания

«Сегодняшняя тема совета очень близка и важна ― это тема защиты тех, кто больше всего нуждается в поддержке государства. Это люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные семьи, инвалиды, лица, которые освобождены из мест заключения и не могут пока еще трудоустроиться, и многие другие», — отметил глава Ленобласти.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем выступлении затронула тему помощи вернувшимся участникам СВО и призвала регионы строить работу на прямом контакте с вернувшимся военнослужащими.

Напомним, что единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы президенту. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Только в Ленинградской области принято 53 новых социальных льготы для таких семей.