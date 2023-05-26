Более 400 ленинградцев становятся ежегодно предпринимателями с помощью службы занятости

Служба занятости населения региона – одно из мест, где будущие предприниматели могут получить поддержку своих инициатив

На финансовую и моральную поддержку могут рассчитывать безработные жители Ленобласти. С начала 2023 года начали свое дело уже 171 человек – 27 из них открыли ИП, другие предпочли самозанятость. Получили единовременную финансовую помощь 86 из них.

Наибольшее количество открывших свое дело во Всеволожском, Гатчинском, Кировском и Лужском районах. Чаще всего предприниматели выбирают такое направление, как предоставление косметических и парикмахерских услуг, торговля, перевозки грузов и пассажиров. На втором месте по популярности находятся строительные, бытовые услуги населению, пошив и ремонт одежды, доставка населению товаров и продуктов питания.

Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.

Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.