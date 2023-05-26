В Новом Девяткино дан официальный старт работам в ЖК «Up-квартал Воронцовский»

Подписи на бетонном блоке – части будущей фундаментной плиты ЖК поставили глава строительного блока Ленобласти Евгений Барановский и председатель совета директоров ГК «ФСК» Кирилл Крутиков.

По соглашению с Правительством Ленобласти ГК «ФСК» завершит три 12-этажных жилых дома, общей площадью 137 976 м2. Ключевые параметры проекта останутся прежними. Строительство планируется завершить ко 2 кварталу 2026 года за один этап. Объект передан новому застройщику о согласованию Минстроя России в рамках процедуры банкротства.

Напомним, что строительство проблемного ЖК на Лесной улице в 2014 году начинала ГК «Промсервис», но оставила проект на стартовом этапе. Квартиры там успели купить 235 дольщиков.

«Выбор надежных партнеров — крайне важная задача при решении проблемы обманутых дольщиков. Тем более, если они достраивают за теми, кто не смог оправдать ожидания покупателей. До конца мая завершим строительство 9 долгостроев, и будем стараться придерживаться таких темпов ежемесячно», — прокомментировал Евгений Барановский.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).