Гранаты, банки с порохом и 10 детонаторов нашли в диване и комоде в Тосненском районе

Заведено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Оперативники уголовного розыска 25 мая пришли с обыском на участок 53-летнего мужчины в садоводстве «Успех» в Тосненском районе.

В комоде обнаружена часть винтовки, девять банок с рассыпчатым серым веществом и 10 детонаторов. В диване нашлись три ручные гранаты времен Великой Отечественной войны, две бутылки и жестяные банки с тем же серым порошком. Экспертиза установила, что это порох общим весом около 1,5 килограмма.

Оружия на хозяина участка или его близких не зарегистрировано. Правоохранители пришли к мужчине после того, как его 35-летнего сына увезли в больницу с огнестрельным ранением живота.