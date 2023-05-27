Подросток на питбайке въехал в дерево возле Приозерска и получил тяжелые травмы

В лесу на окраине Приозерска 26 мая около 17:30 подросток съехал с дороги и въехал в дерево. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу.

Известно, что 15-летний мальчик катался в мотошлеме. Авария произошла в паре километров от ближайшего жилого комплекса.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.