Подросток на питбайке въехал в дерево возле Приозерска и получил тяжелые травмы

В лесу на окраине Приозерска 26 мая около 17:30 подросток съехал с дороги и въехал в дерево. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу.
Известно, что 15-летний мальчик катался в мотошлеме. Авария произошла в паре километров от ближайшего жилого комплекса.
По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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26.12.2022 2630