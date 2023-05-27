В России предложили ввести отцовский капитал

С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, это может стать одним из способов поднять демографию в стране.
Предполагается, что мужчина, состоящий в официальном браке, будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.
Ранее в Кремле констатировали, что демографическая ситуация в России тяжелая и принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата.
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08.04.2023 1330