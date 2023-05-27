Коттедж во Всеволожском районе обворовали на миллион рублей

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 26 мая около 16:00 обратилась 38-летняя хозяйка коттеджа возле деревни Дранишники. По предварительным данным, воры забрались внутрь, вскрыв ворота гаража.

Добычей злоумышленников стали наручные часы, золотые цепочка, кольцо, подвеска, серьги и браслет. Материальный ущерб оценен примерно в миллион рублей.

По факту кражи заведено уголовное дело.

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21.05.2023 471
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