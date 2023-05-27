В экстренные службы 26 мая в 21:50 поступило сообщение об исчезновении мужчины на реке Свирь возле деревни Хевроньино.

На поиски отправилась дежурная смена ПСО Лодейного Поля. Спасатели обнаружили лодку и передали судно сотрудникам полиции. По предварительным данным, мужчина ушел на рыбалку, а лодку обнаружили стоявшей на якоре в Свири.

Поиски мужчины продолжаются.