В экстренные службы 26 мая в 21:50 поступило сообщение об исчезновении мужчины на реке Свирь возле деревни Хевроньино.
На поиски отправилась дежурная смена ПСО Лодейного Поля. Спасатели обнаружили лодку и передали судно сотрудникам полиции. По предварительным данным, мужчина ушел на рыбалку, а лодку обнаружили стоявшей на якоре в Свири.
Поиски мужчины продолжаются.
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