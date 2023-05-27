Житель Кудрово устроил стрельбу после ударов пластиковой бутылкой по машине

У полиции 26 мая около 14:30 попросили помощи сотрудники скорой помощи, которые прибыли на вызов к дому на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге. Несколькими минутами ранее 43-летний мужчина и его 45-летняя спутница поссорились с 44-летним мужчиной из Кудрово.

Он сделал замечание паре, которая встала возле его машины. В ответ оппонент начал бить по кузову пластиковой бутылкой, держа в руке газовый баллончик. Житель Кудрово достал травматический пистолет и пять раз выстрелил в агрессора.

Мужчину увезли в больницу. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Врачи зафиксировали ранения груди и бедра, а полиции пожаловались на агрессивное поведение женщины.

Известно, что хозяин пистолета в поле зрения полиции не попадали. Его оппоненты ранее привлекались к уголовной ответственности за хулиганство, кражи, наркотики, грабежи, разбой и мошенничество.