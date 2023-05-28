В небе над Ленобласти заметили беспилотник, летевший со стороны Эстонии

Автор: Гузель Галимова
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В субботу вечером, 27 мая, сотрудники пограничной службы в Ленобласти заметили неизвестный летательный аппарат, следовавший со стороны Эстонии.

По информации тг-канала «Мэш на Мойке», беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ленобласти и Петербурге действует запрет на использование беспилотников.

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12.05.2023 160
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