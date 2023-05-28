В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов

В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения. Выдача таких паспортов была приостановлена с 2 февраля 2023 года.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через Госуслуги.

Приостановка выдачи таких загранпаспортов была связана с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта.