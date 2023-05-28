Лодка с двумя мужчинами перевернулась в Приозерском районе

Воскресным утром, 28 мая, в Приозерском районе Ленобласти спасали перевернувшихся на лодке мужчин.

Мужчин, оказавшихся посреди водоема, заметили работники грузового судна. Они помогли им выбраться из воды, а затем вызвали спасателей. Спасатели из Приозерска доставили пострадавших на берег и передали медикам, рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти.