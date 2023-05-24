В Выборге наградили юношу, спасшего ребенка из заброшенного колодца

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Жителя Выборга Даниила Райгородского наградили благодарностью Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

27 марта он вместе с товарищем вытащил девочку, провалившуюся в заброшенный пожарный колодец в Выборге. В старый резервуар тогда попали двое детей, мальчика спасти не удалось, его тело позже нашли сотрудники МЧС.

dBsL4pOEOr8
Фото: пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

18-летний Даниил Райгородский учится в Выборгском филиале Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и мечтает стать летчиком.

Вам будет интересно
В Выборге наградили юношу, спасшего ребенка из заброшенного колодца спас, наградили, Ленобласть, Выборг
Двое детей упали в колодец в Выборге. Спасли 9-летнюю девочку, 10-летний мальчик умер
Двое детей упали в старый пожарный водоем возле пятиэтажного дома № 29 на Сайменском шоссе в Выборге 27 марта. Проходивший...
28.03.2023 320
Автор