В Пикалево брат с сестрой решили покурить и дотла спалили квартиру

Двое подростков из Пикалево оказались в больнице с ожогами из-за упавшего на ковер сигареты.

В ночь на 28 мая 16-летняя девушка и 15-летний юноша решили покурить, пока родителей не было дома, однако от упавшей сигареты загорелся ковер, а затем пламя перекинулось на канистру с бензином, предназначенную для заправки триммера. Пожар произошел в доме на Заводской улице.

Подростков госпитализировали. У девочки диагностировали ожоги 30-39% тела, а у мальчика – ожоги кистей и рану предплечья.