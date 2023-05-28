В ЗВО не подтвердили информацию о беспилотнике в Ленобласти

В Западном военном округе не подтвердили, но и не опровергли сообщения о беспилотных летальных аппаратах, якобы замеченных над Ленобластью 28 мая.

«Данную информацию не подтверждаем»,— цитирует « Фонтанка » заявление пресс-службы ЗВО.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что сотрудники пограничной службы в Ленобласти заметили неизвестный летательный аппарат, следовавший со стороны Эстонии. Беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор.

Напомним, в Ленобласти и Петербурге действует запрет на использование беспилотников.