Как сообщает RT на русском со ссылкой на Press TV, в 28 европейских странах от COVID-19 умерли 59,7 тыс. человек. Не сумев обогреть свои дома, скончались 68 тыс. человек.

По данным телеканала, к таким последствиям привели действия лидеров Евросоюза по прекращению поставок дешевой энергии из России.