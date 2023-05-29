СМИ: прошлой зимой в ЕС из-за энергетического кризиса погибло больше людей, чем от COVID-19

Как сообщает RT на русском со ссылкой на Press TV, в 28 европейских странах от COVID-19 умерли 59,7 тыс. человек. Не сумев обогреть свои дома, скончались 68 тыс. человек.
По данным телеканала, к таким последствиям привели действия лидеров Евросоюза по прекращению поставок дешевой энергии из России.
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25.05.2023 138