Длинные выходные ждут россиян в июне

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе из-за празднования Дня России, который отмечается 12 июня. В 2023 году он выпадает на понедельник, в связи с чем ожидаются трехдневные выходные и четырехдневная рабочая неделя.

Россияне будут отдыхать с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Нерабочие праздничные дни должны быть полностью оплачены для работников на окладе. Привлекая к работе в выходной день, необходимо получить от сотрудника письменное согласие (исключение – статья 113 ТК РФ) и издать приказ.

Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.